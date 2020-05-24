Bayramın ilk gününde vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı - Son Dakika

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın tadını parklarda çıkarttı.



İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verildi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen saat 14.00-20.00 arası izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar özgürlüğün tadını çıkarttı. Saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşlar sahil yolunda yürümeyi tercih etti. Deniz kenarında gezen vatandaşlar, gölgedeki banklarda oturdu. Gazipaşa Caddesi'ndeki İsmetpaşa Parkı'na gelen vatandaşlar, burada da ağaç gölgesinde oturdu. 2 aydan bu yana evde durduklarını anlatan vatandaşlar, sokağa çıkıp yürümekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Bazı vatandaşlar ise bir süre gezdikten sonra dinlenmek ve yeniden sokağa çıkmak üzere evine gitti. Sokağa çıkma izni saat 20.00 itibarıyla sona erecek.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddelerde dolaşarak, kolonya ve şeker ikram ettikleri yaşlıların bayramlarını kutladı. - ZONGULDAK