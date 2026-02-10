Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
10.02.2026 23:09  Güncelleme: 23:54
Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
İstanbul Bayrampaşa'da yol kenarında 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemelerde şahsın en az birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

YOL KENARINDA CESET BULUNDU

O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

EN AZ BİRKAÇ GÜNLÜK

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, yerde yatan kişinin en az birkaç gün önce öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin otoyoldan atıldığını değerlendiren polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
