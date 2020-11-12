Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

12.11.2020 15:49
Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Bayrampaşa'da, gıda toptancılarının yer aldığı Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da, gıda toptancılarının yer aldığı Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Yağ İskelesi Caddesi'ndeki Mega Center'da bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin duman tahliye ve yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa, Kocatepe, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Mega Center'daki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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