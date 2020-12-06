Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti - Son Dakika

Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti

06.12.2020 13:19
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti, System.String[]

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde yaşanan telefon şebekesi sorunu nedeniyle, vatandaşların bayrak direğine telefon çekerek kablosuz kulaklıkla görüşmeleri ile öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalma dönemi, kurulan baz istasyonuyla sona erdi.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde yaşanan telefon şebekesi sorunu nedeniyle, vatandaşların bayrak direğine telefon çekerek kablosuz kulaklıkla görüşmeleri ile öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalma dönemi, kurulan baz istasyonuyla sona erdi. 2 ay önce köyü ziyaret ettiğinde sorunu öğrendiğini belirten Kaymakam Mehmet Güder, "Köydeki vatandaşlarımıza bir dahaki ziyaretimizde inşallah telefonlarınız çekiyor olacak demiştik. Bu sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çemişgezek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedikler köyünde çiftçilik yapan Uğur Güler, telefon şebekelerinin çekmediği köylerinde ilginç bir yöntem geliştirdi. Evinin çatısına bayrak direği yerleştiren Güler, çoraptan yaptığı torbanın içerisine arama yapacağı numarayı, cep telefonunu göndere çektikten sonra kablosuz kulaklık aracılığıyla görüşüyordu. Çemişgezek kaymakamı Mehmet Güder, iki ay önce köyü ziyaret ettiğinde köylülerin pandemi sürecinde sevdikleriyle görüntülü görüşemediğini ve çocukların internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamadığını gördü. Kaymakamın girişimleriyle birden fazla köyü kapsayan baz istasyonunun  kurulumu sağlandı.

'SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'Hem vatandaşların iletişim sorununu hem de uzaktan eğitim gören öğrencilerin derse katılımlarını sağlayan bir hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam, Güder, "Ziyaretlerimiz kapsamında, köklü bir geçmişi olan ve daha önce de nahiye merkezi olan Gedikler köyümüzde vatandaşlarımızın iletişim sorunu olduğunu öğrendik. Bizler de konunun çözümü için girişimlerde bulunduk. GSM şirketlerinin yöneticileriyle temaslarımız neticesinde baz istasyonunun ilkinin kurulumu sağlanarak iletişim sorununu ortadan kaldırdık. İkinci istasyonumuzun ise yakın zaman içerisinde kurulumu sağlanacak. Köydeki vatandaşlarımıza bir dahaki ziyaretimizde inşallah telefonlarınız çekiyor olacak demiştik. Bugün Gedikler ve civarındaki köylerimizin kadim sorununun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple desteğini esirgemeyen Valimiz Mehmet Ali Özkan'a ve GSM operatörlerinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. SEVDİKLERİYLE ARTIK GÖRÜNTÜLÜ KONUŞABİLECEKLERPandemi sürecinde böyle bir hizmetin tüm köyü mutlu ettiğini belirten Gedikler köyü muhtarı Hulusi Mirza Önal da, şunları kaydetti:

"Bizler Gedikler ve civar köyleri olarak iletişim esaretinden kurtulduk. Pandemi sürecinde bir yerlere gidemiyoruz. Çocuklarımız, sevdiklerimiz uzakta. Görüntülü konuşup hasret gideremiyorduk. Artık böyle bir çileden kurtulduk. Cep telefonları Türkiye'ye geldiğinden beri köyümüzde çekmiyordu. Kaymakam Mehmet Güder,  bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sıkıntılarımızı sordu. Biz de kendisine baz istasyonu talebinde bulunduk. Sağ olsun bütün gücünü kullanarak bu sıkıntıdan kurtardı. Bizleri, dünyayla buluşturdu."


- Tunceli
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti

Baz İstasyonu, Mehmet Güder, Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti - Son Dakika


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