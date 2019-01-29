Bbdso'dan Yaylı Çalgılar Konseri

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, İskandinav ve Çek kültürünün en önemli bestecilerinden Norveçli Edvard Grieg
, İsveçli Kurt Atterberg ve Çek Leos Janacek'in yaylı çalgılar orkestrası için yazdığı eserlerle sahne alacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konseri İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetecek.
Konsere gelenler, Grieg'in yaylı çalgılar orkestrası için yazdığı "İki İskandinav Melodisi" ve Janacek'in "Yaylı Çalgılar Süiti"ni dinleme imkanı bulacak.
BBDSO keman sanatçısı Gökçe Özler
ve Borusan
Filarmoni Orkestrası viyola sanatçısı Ali Başeğmezler'in solistliğinde, Atterberg'in içtenlikli müziği keman, viyola ve yaylı çalgılar için "Süit no: 3 (op.19)" ve Haendel'in klavsen eserinin teması üzerine Norveçli Johan Halvorsen'in yazdığı "Pasacaglia" müzikseverlere sunulacak.
Konserde ayrıca ünlü İtalyan opera bestecisi Giocomo Puccini'nin, bir dostunun ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki eseri "Krizantemler" de seslendirilecek.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 31 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.