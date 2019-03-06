Son Dakika Haberleri: BBP Belediye Başkan Adayı Ürgüp Esnafla Buluştu

BBP Belediye Başkan Adayı Ürgüp Esnafla Buluştu

55 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, esnaf teşkilatı ile bir araya gelerek projelerini anlattı.

BBP Belediye Başkan Adayı Ürgüp Esnafla Buluştu, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, esnaf teşkilatı ile bir araya gelerek projelerini anlattı.

Esnafla buluşmasında 'Sivas İçin Yeniden' sloganıyla bir kez daha Sivas'ın hizmetine talip olduklarını belirten Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, aday olduktan sonra ziyaretler yaparak esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Yeni bir ekip ve yeni projelerle yola çıktıklarını dile getiren Ürgüp, milletin belediye başkanı olacağını ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini, su indirimi sağlayacaklarını, Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Ürgüp, toplantının sonunda esnaf teşkilatı başkan ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantıya BBP İl Başkanı Uğur Bulut, İlçe Başkanı Yakup Çoban, belediye meclis üyesi adayları katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

Ürgüp, Doğan Ürgüp, Sivas, Büyük Birlik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBP Belediye Başkan Adayı Ürgüp Esnafla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]