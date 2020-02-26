BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Destici, Erbakan'ı partisinin genel merkezindeki makamında ziyaret ederek, kasımda düzenlenen 1. Olağan Büyük Kongre için tebrik etti.

İki partinin merhum liderlerinin Refah-Yol döneminde başlayan birlikteliğinin vefatlarına kadar sürdüğünü belirten Destici, kırmızı çizgilerinin bölücü partiler olduğunu, bunun dışındaki her siyasi partiyi zenginlik ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüklerini söyledi.

Fatih Erbakan da ziyaret için Destici'ye teşekkür ederek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Necmettin Erbakan'ın ortak özellikleri bulunduğunu, "Halka hizmet Hakk'a hizmet" düsturuyla hareket eden millet sevdalısı iki lider olduklarını ifade etti.

Her iki genel başkan da merhum liderleri için Allah'tan rahmet diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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