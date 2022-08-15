Çin Askeri Sözcüsü, ABD Kongre Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Senatör Ed Markey de dahil olmak üzere ABD Kongre üyelerinin Pazar günü başlayan Çin'in Taiwan bölgesine yaptıkları ziyaretin, ABD'nin Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozan ve sabote eden gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirtti. Wu'ya göre ziyaret, tek Çin ilkesi ile Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini açık şekilde çiğniyor, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal gönderiyor. Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın, Taiwan Adası etrafındaki sularda ve hava sahasında yaptığı çoklu ortak muharebe hazırlık devriyeleri ve gerçek muharebe tatbikatlarının, ABD ile Taiwan arasındaki gizli anlaşmasının provokasyonuna karşı kararlı bir karşı önlem ve ciddi bir caydırıcılık olduğunu söyledi.

Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu ve Taiwan meselesinin dış müdahaleye izin vermediğini vurgulayan Wu, ABD tarafı ile Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, "Taiwan'ı Çin'i kontrol altına almak için kullanma" taktiklerinin başarısızlığa mahkum olduğu ve "bağımsızlık için ABD'den destek talep etmenin" sadece kendilerini yok etmeye yol açacağı konusunda uyardı. Wu, "Tarihin akışına, tüm Çin halkının iradesine aykırı olan ve Çin'in yeniden birleşme sürecini durdurmaya yönelik her türlü girişim ve faaliyet sonunda başarısızlıkla sonuçlanacak" dedi. Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun talim ve savaşa hazırlık durumunu güçlendirmeye, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" ve dış müdahale yönündeki her türlü girişimi engellemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.