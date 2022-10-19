Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi Çarşamba günü üçüncü grup söyleşisine ev sahipliği yaptı. Söyleşi sırasında; Shandong , Henan , Hubei , Hunan , Guangdong , Guangxi ve Hainan'ın 20. ÇKP Ulusal Kongresi delegasyonlarının sözcüleri, heyetlerin 20. ÇKP Ulusal Kongresi raporuna dair çalışmalarını ve görüşmelerini sundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çkp 20. Ulusal Kongresi Kapsamında Üçüncü Grup Söyleşisi Yapıldı - Son Dakika

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