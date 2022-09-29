Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti

29.09.2022 22:04
Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, kraliyetin başbakanı olarak atanan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Perşembe günü tebriklerini iletti.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, kraliyetin başbakanı olarak atanan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Perşembe günü tebriklerini iletti. Mesajında Çin ve Suudi Arabistan'ın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyleyen Li, iki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin çok yönlü ve derinlemesine şekilde geliştiğini de sözlerine ekledi. Çin Başbakanı, iki tarafın birbirini diğerinin kilit çıkarları ve ana kaygılarını ilgilendiren konularda sıkı sıkıya desteklediğini ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini de ifade etti. Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem veren Çin hükümeti, kapsamlı stratejik ortaklıklarında yeni ilerlemeler kaydetmek için Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır.

YORUMLAR
500
Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Li Keqiang, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 04:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement