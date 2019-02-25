Beijing'deki Hastanede İlk 5g Sinyali
10 dakika önce
Beijing Mobile Şirketi, Huawei'in desteğiyle başkentteki Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nde 5G mekân içi dijital sistemin kurulumunu kısa süre önce tamamladı.
Söz konusu sistem hasta ziyareti, bakım, test, doktorlara danışma ve diğer uygulamaların mobil olarak kullanılabileceği 5G şebekesini temin ediyor. Sistem ile ayrıca ilerleyen dönemde hastanenin 5G uzaktan tedavi modeliyle ilgili araştırmaların ve bu modelin hayata geçirilmesinin temeli atılmış oldu.
Beijing Mobile, Huawei ve Çin-Japonya Dostluk Hastanesi arasındaki üçlü işbirliği, uzaktan tedavi uygulamasının denenmesi açısından büyük bir adım niteliği taşıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
Erdoğan'ın "Anketlere Güvenmiyorum" Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Yanıt: Sonuçları Sindiremiyor
Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti
Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor
Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz