Son Dakika Haberleri: Beijing'deki Hastanede İlk 5g Sinyali

Beijing'deki Hastanede İlk 5g Sinyali

10 dakika önce

Beijing Mobile Şirketi, Huawei'in desteğiyle başkentteki Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nde 5G mekân içi dijital sistemin kurulumunu kısa süre önce tamamladı.

Beijing'deki Hastanede İlk 5g Sinyali, System.String[]

Söz konusu sistem hasta ziyareti, bakım, test, doktorlara danışma ve diğer uygulamaların mobil olarak kullanılabileceği 5G şebekesini temin ediyor. Sistem ile ayrıca ilerleyen dönemde hastanenin 5G uzaktan tedavi modeliyle ilgili araştırmaların ve bu modelin hayata geçirilmesinin temeli atılmış oldu.

Beijing Mobile, Huawei ve Çin-Japonya Dostluk Hastanesi arasındaki üçlü işbirliği, uzaktan tedavi uygulamasının denenmesi açısından büyük bir adım niteliği taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Pekin, Güncel
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