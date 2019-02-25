Beijing'deki Hastanede İlk 5g Sinyali

Söz konusu sistem hasta ziyareti, bakım, test, doktorlara danışma ve diğer uygulamaların mobil olarak kullanılabileceği 5G şebekesini temin ediyor. Sistem ile ayrıca ilerleyen dönemde hastanenin 5G uzaktan tedavi modeliyle ilgili araştırmaların ve bu modelin hayata geçirilmesinin temeli atılmış oldu.

Beijing Mobile, Huawei ve Çin-Japonya Dostluk Hastanesi arasındaki üçlü işbirliği, uzaktan tedavi uygulamasının denenmesi açısından büyük bir adım niteliği taşıyor.