Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni aynı karakolda - Son Dakika

Ankara'da çarşı ve mahalle bekçisi olarak 25 yıl emniyet teşkilatına hizmet eden Mevlüt Karataş'ı örnek alan oğlu polis memuru, yeğeni de bekçi olarak vatandaşın huzur ve güvenliği için aynı karakolda görev yapıyor.

Mevlüt Karataş, 1978'de Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başladı ve ardından evlendi.

3 çocuk babası Karataş'ın en büyük oğlu Metin de polislik sınavını kazanarak, mesleğe adım attı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1994'te mezun olan Metin Karataş'ın tayini 2000 yılında babasının da görev yaptığı Ankara'nın Mamak ilçesindeki Yavuz Selim Şehit Murat Yatarkalkmaz Polis Merkezi Amirliğine çıktı.

Baba Karataş, 3 yıl boyunca oğluyla aynı polis merkezinde çalışarak suç ve suçlularla mücadele etti, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağladı.

Emniyet teşkilatına 25 yıl hizmet eden baba Karataş, 2003'te emekli olunca Kırıkkale'de çiftçilik yapmaya başladı.

Oğlunun ardından yeğeni de bekçi oldu

Amcasının yolundan giden 27 yaşındaki Resul Karataş ise 2018'de çarşı ve mahalle bekçisi olarak emniyet teşkilatına katıldı.

Ataması Yavuz Selim Şehit Murat Yatarkalkmaz Polis Merkezi Amirliğine yapılan Resul Karataş, kuzeni Metin ile asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre birlikte mesai yapıyor.

- "Mesleğimi seviyorum"

AA muhabirinin görüştüğü polis memuru Metin Karataş, görevini layıkıyla yerine getirebilmek için babasının tecrübesinden ve verdiği öğütlerden faydalandığını söyledi.

Polislik mesleğini seçmesinde insanların babasına duyduğu saygının etkili olduğunu ifade eden Karataş, "Ben bu mesleği severek yapıyorum. Mesleğimiz dünyanın en güzel mesleği. Çünkü insanlara yardım etmek bu meslekte daha kolay. Her türlü insana elinizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunca yıl bu meslekte şevkle çalışmamın tek sebebi bu." diye konuştu.

Büyük oğlu Sefa'nın bekçilik sınavına katıldığını ancak yazılı sınavda başarısız olduğunu belirten Karataş, oğlunun da dede mesleğini yapmak için hevesli olduğunu ve sınavlara tekrar gireceğini söyledi.

Karataş, babasının ardından kuzeniyle de aynı merkezde görev yapmanın güzel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

Doğup büyüdüğü mahallenin güvenliğini sağlıyor

Resul Karataş ise 2018'den beri görev yaptığı Yavuz Selim Şehit Murat Yatarkalkmaz Polis Merkezi Amirliğinin sorumluluk bölgesindeki mahallede 1993'te doğup büyüdüğünü ifade etti.

Mahallesinin güvenliğini sağlamanın gurur verici olduğunu belirten Karataş, bunu yaparken kendisini mutlu hissettiğini aktardı.

Amca mesleğini icra ettiğini ve kuzeniyle aynı karakolda görev yaptığını vurgulayan Karataş, "Amca oğlumla aynı sokaklarda sırt sırta mücadele ediyoruz. Amcamla oturup muhabbet ettiğimizde de eski anılarını anlatır bana. Karşılaştığı olaylarda nasıl müdahale ettiğini anlatır, tavsiyelerini dinlerim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa yardımcı olmayı her zaman ön planda tuttuğuna değinen Karataş, şunları kaydetti:

"Amcamın 'Sarhoşun mektubu okunmaz' şeklinde düsturu vardı. Bunun kulağıma küpe olmasını söylerdi. Bu nedenle yeri geldiğinde alkol kullanan kişilerle empati kurarak yaklaştık. Böyle davrandığımızda kişileri hiçbir sıkıntı yaşamadan polis merkezine getiriyoruz. Amcamın öğütlerinden en iyi şekilde yararlanıyorum."