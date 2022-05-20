Belçika'da toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi - Son Dakika
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Belçika'da toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

20.05.2022 17:25
Belçika'da toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldan uzun süredir toplu taşımada uygulanan maske takma mecburiyeti kaldırıldı.

Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldan uzun süredir toplu taşımada uygulanan maske takma mecburiyeti kaldırıldı.

Belçika hükümetinin Kovid-19 tedbirleriyle ilgili toplantısının bitiminde basına açıklama yapıldı.

Hükümetin aldığı 23 Mayıs Pazartesiden itibaren geçerli kararlara göre, toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takma zorunluluğu bulunmayacak.

Sadece hastaneler, doktor muayenehaneleri ve eczanelerde maske zorunluluğu sürecek. Çok kalabalık yerlerle hasta ve yaşlı bakım evi gibi mekanlarda maske takılması tavsiye edilecek.

Belçika'ya seyahatlerde daha önce uygulanan ve bir kısmı gevşetilen tedbirler de kaldırıldı. Böylece AB üyesi olmayan ülkelerden Belçika'ya yapılacak "mecburi olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlama sona erdi.

AB dışından gelenlerin Belçika tarafından tanınan geçerli bir Kovid-19 sertifikası göstermesi zorunluluğu da kalmadı. Kovid-19 sertifikası aşı olunduğunu, hastalığın 6 ay içinde geçirildiğini veya son 72 saatte negatif sonuç vermiş bir PCR testi olunduğunu gösteriyor.

Yolcuların ayrıca Belçika'ya girişte Kovid-19 için takip formu doldurması da artık istenmeyecek.

Belçika'da son aylarda salgınla ilgili verilerdeki olumlu gidişat devam ediyor. Vakaların düşmeye devam ettiği ülkede şu anda günlük vaka sayısı 3 bin 500, günlük ölüm sayısı 10 civarında seyrediyor.

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Kaynak: AA

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