Belediye Ekipleri Kardan Kapanan Yolları Açıyor
1 saat önce
Belediye ekipleri kardan kapanan yolları açıyorAYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının gerçekleştiği yerlerde gerekli önlemleri almaya devam ediyor.
Belediye ekipleri kardan kapanan yolları açıyor
AYDIN - Aydın
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının gerçekleştiği yerlerde gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Ekipler, dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının görüldüğü Buharkent
ve Kuyucak
'ta çalışma yürüterek yolların açık kalmasını sağladı.
Özellikle yoğun kar yağışının gerçekleştiği Buharkent Ericek
ve Kuyucak Belenova'da çalışma yürüten ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte yolların açık kalması ve vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalıştı. Paşa Yaylası'nda da etkisini gösteren kar yağışına karşı burada da çalışma yürüten ekipler yolları açıp buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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