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Belediye konservatuvarında yeni dönem eğitimleri başladı

55 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuvarında yeni dönem eğitimleri başladı.

Belediye konservatuvarında yeni dönem eğitimleri başladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuvarında yeni dönem eğitimleri başladı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırmak amacıyla kurulan Belediye Konservatuvarında yeni dönem eğitimleri gerçekleştiriliyor. Bağlama, piyano, tiyatro, keman, resim, gitar, ney ve ebru dallarında eğitimlerin verileceği kurslar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, bu yıl 300 öğrencinin kurslardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını dile getirdi. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Konservatuvarımızda, kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz, müzik bilgilerini gelecek nesillere aktarmak için 2019 yaz dönemi eğitimlerine başladı" diye konuştu.

Konservatuvarda kursların yılın 12 ayı aralıksız devam edildiğini de sözlerine ekleyen konservatuar yetkilileri, her yaştan sanatseveri konservatuvara davet etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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