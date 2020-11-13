Belediye, Mutaflar Konağı'nı engellilere tahsis etti - Son Dakika

Kütahya Belediyesi, Mutaflar Konağı'nı ücretsiz olarak engellilere tahsis etti.

İş sahibi olmayan engelliler ya da sosyal güvence altında bulunmayan engellilere iş imkanı sağlamayı, yüksek gelir elde edebilecekleri alternatif bir çalışma alanı oluşturmayı hedefleyen "Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor" projesinin yer tahsisi için Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan Mutaflar Konağı'nı engelli vatandaşlarımızın istihdamı için Dumlupınar Üniversitesi'ne tahsis ettiklerini söyleyen Başkan Alim Işık, "Kütahya'mızın güzide kurumlarından birisi olan Dumlupınar Üniversite'mizin Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyelerimizle birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz bir projenin protokol töreni için bir araya geldik. Öncelikle projeye emeği geçen tüm paydaşlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. Mülkiyeti Kütahya Belediye'mize ait olan Mutaflar Konağı'nı engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik imzaladığımız proje için tahsis ettik. Burada verilecek olan eğitimler sonucu Kütahya'mızın el emeği göz nuru taş işlemeciliği, gümüş sanatı gibi el sanatlarını şehrimizin dezavantajlı kesimine istihdam kaynağı olması amaçlanmaktadır. Projeye katkı sağlayan paydaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende projenin hayırlı olması temennisinde bulunan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, Belediye Başkanı Alim Işık'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

2 milyon 37 bin TL bütçeli Sosyal Destek Programı Güdümlü "Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor" projesi ile 100 engelli vatandaşa, takı ve kuyumculukla ilgili meslek edinebilecekleri temel eğitim ve butik kuyumculuk yapabilecekleri eğitimin verilmesi sağlanıp, eğitime katılan 20 engelliye de ileri düzey eğitim verilerek, 8'i istihdam edilecek. - KÜTAHYA