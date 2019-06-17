Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonet çarpıştı.

Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı, System.String[]


DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüs yolcularından 3 aylık hamile Yadigar Amaç (32) yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Alpaslan Mahallesi Gümüşçay Caddesi'nde meydana geldi. Çağatay Arslan (30) yönetimindeki 20 EG 107 plakalı kamyonet, Erkan Akkuş'un (43) kullandığı 20 BL 569 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. Otobüsün arka koltuğunda oturan hamile Yadigar Amaç, camın patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Amaç'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yadigar Amaç'ın 3 aylık hamile olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:07 Kaynak: DHA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]