Son Dakika Haberleri: Belediye Personelinden Başkan Saraçoğlu'na Duygusal Veda

Belediye Personelinden Başkan Saraçoğlu'na Duygusal Veda

1 saat önce

Kütahya'da 5 yıl hizmetin ardından görev süresi dolan AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye personeli tarafından duygusal bir veda programıyla uğurlandı.

Belediye Personelinden Başkan Saraçoğlu'na Duygusal Veda, System.String[]
Kütahya'da 5 yıl hizmetin ardından görev süresi dolan AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye personeli tarafından duygusal bir veda programıyla uğurlandı.

Kütahya'da 31 Mart seçimleri sonrası 5 yıllık görev süresi dolan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu için belediye çalışanları tarafından mesai bitimi veda programı hazırlandı. Duygusal anlara sahne olan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirmesi ile 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı çalındı. Kendisi için hazırlanan alana geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Saraçoğlu herkese teşekkür etti. Saraçoğlu, "Kütahya'ya gönül veren sizlersiniz. Bize de büyük sürpriz oldu. Buraya gelen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:13 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:31:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Personelinden Başkan Saraçoğlu'na Duygusal Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]