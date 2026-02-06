Belgesiz Hayvan Sevki: 52 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Belgesiz Hayvan Sevki: 52 Bin TL Ceza

Belgesiz Hayvan Sevki: 52 Bin TL Ceza
06.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te belgesiz hayvan sevkine 52 bin 720 TL ceza kesildi, 1265 kanatlı hayvan teslim alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece yapılan yol kontrolünde, belgesiz hayvan sevkine 52 bin 720 TL para cezası kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bozüyük İlçesi Dodurga Beldesi Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında, sürücülüğünü Zülfü D.'nin yaptığı 34 BC 4010 plakalı kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, kasada bulunan bin 265 adet kanatlı hayvanın hayvan pasaportu ve veteriner hekim sağlık raporu olmadan sevk edildiği belirlendi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefet kapsamında, hayvan sahibi ve araç sürücüsü Zülfü D. hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 52 bin 720 TL idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

Belgesiz sevk edilen toplam 1265 adet kanatlı hayvan ile kamyonet, işlemlerinin yapılması amacıyla Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belgesiz Hayvan Sevki: 52 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:20:34. #7.11#
SON DAKİKA: Belgesiz Hayvan Sevki: 52 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.