Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
6 saat önce
Berat Kandili Sivas Valiliği'nin hazırladığı klipten görüntü - SivasSivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.
Berat Kandili
Sivas Valiliği'nin hazırladığı klipten görüntü - Sivas
Sivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.
Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüler ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı