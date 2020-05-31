Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih - Son Dakika

Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

Eski Bulgar yıldız futbolcu Dimitar Berbatov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i favori gördüğünü söyledi.

Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih, System.String[]

Eski Bulgar yıldız futbolcu Dimitar Berbatov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i favori gördüğünü söyledi.

İngiliz basınına konuşan Berbatov, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında maçlara diğerlerinden erken başlayan Bundesliga'daki takımların, daha avantajlı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle halen askıda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in, bu durumun avantajını iyi kullanacağına inandığını kaydeden 39 yaşındaki Berbatov, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam edilirse, büyük ihtimalle Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bundesliga'da forma giyen çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Berbatov, salgın sonrasında Bayern Münih'in lige yüksek formla başladığını da hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmeden önce son 16 turunda İngiltere temsilcisi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, taraflar arasındaki rövanş maçı ise salgın nedeniyle ertelenmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dimitar Berbatov, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih - Son Dakika Spor
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