Berivan'ın Ölümü Üzerine Baba Yürek Yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berivan'ın Ölümü Üzerine Baba Yürek Yaktı

Berivan\'ın Ölümü Üzerine Baba Yürek Yaktı
07.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de dereye kapılarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Berivan'ın babası, güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan'ın (9) babası Hamed Bozan, "Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. Berivan Bozan, girdiği derede akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bozan için arama kurtarma çalışması başlattı. Bozan'ın suya kapıldığı yer yaklaşık 4 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Berivan'ın suya kapıldığı anlar da cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Bozan'ın, diğer çocuklarla birlikte suya girip çıktığı anlar yer aldı. Görüntülerde, Bozan'ın tek başına derenin ortasına gittiği ve sığ olduğu görülen yerde bir anda çamura saplanıp, akıntıya kapılarak suda kaybolduğu görüldü.

'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI VERMESİN'

Berivan'ın, 16 yıl önce savaştan dolayı Suriye'den Türkiye'ye göç eden Bozan ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen inşaat işçisi Hamed Bozan, gözyaşı döktü. Bozan, "Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. Biz oraya girmemeyi biliriz ama çocuk bilmez. Çocuk oyun oynamayı bilir. Oraya acil bir şekilde çare bulsunlar. Her kış orada aynı görüntüler oluyor. Allah kimseye böyle acı göstermesin" dedi.

'İSTEDİĞİ KÜPELERİ BİR HAFTA TAKABİLDİ'

Kızına aldığı küpeleri gösteren Bozan, "Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berivan'ın Ölümü Üzerine Baba Yürek Yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: Berivan'ın Ölümü Üzerine Baba Yürek Yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.