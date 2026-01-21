20 Yanvar Faciası Berlin'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

20 Yanvar Faciası Berlin'de Anıldı

21.01.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan 20 Yanvar (Kanlı Ocak) faciasının 36. yılı anıldı. Azerbaycan Kültürevi’nde düzenlenen törene diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı, şehitler saygıyla anıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 20 Yanvar (Kanlı Ocak) faciası, 36. yıl dönümünde anıldı.

Azerbaycan Kültürevi'nde Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende, 1990 yılında Sovyet ordusunun sivillere yönelik saldırısı lanetlenirken, şehitler saygıyla anıldı. Törene Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Ağayev ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ile çok sayıda Türk, Alman ve Azerbaycanlı davetli katıldı.

Program, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve 20 Yanvar olaylarını anlatan belgeselin gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Ağayev, 20 Yanvar'ın Azerbaycan halkının milli hafızasındaki önemine değinerek, olayları bir kahramanlık destanı olarak nitelendirdi. Ağayev, dönemin Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'u eleştirirken, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti.

Tören sırasında Alman-Azerbaycan Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Damer de tanıklık ettiği o geceyi anlattı. Damer, "20 Yanvar, sadece bir milletin değil, insanlığın faciasıdır" dedi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise olayın Türkiye'deki yankılarını paylaştı ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunarak ülkenin güçlü bir devlet olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Tören kapsamında açılan sergide, 'Kanlı Ocak' faciasını belgeleyen arşiv fotoğrafları ve bilgilendirme panoları yer aldı.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Politika, Almanya, Berlin, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 20 Yanvar Faciası Berlin'de Anıldı - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 01:48:40. #7.11#
SON DAKİKA: 20 Yanvar Faciası Berlin'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.