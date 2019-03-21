Son Dakika Haberleri: Berlin'de Çıkan Yangında Türk Genci 3 Kişiyi Kurtardı

Berlin'de Çıkan Yangında Türk Genci 3 Kişiyi Kurtardı

16 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 yaşındaki Burak Kadir Onay adlı Türk gencinin bir binada çıkan yangını fark ederek 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Berlin'de Çıkan Yangında Türk Genci 3 Kişiyi Kurtardı, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 yaşındaki Burak Kadir Onay adlı Türk gencinin bir binada çıkan yangını fark ederek 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Polis, Neukölln ilçesindeki bir binada dün çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İşten dönen Burak Kadir Onay adlı Türk gencinin yangını fark ederek binadakileri uyardığını belirten polis, daha sonra Onay'ın binaya girerek 3 kişiyi kurtardığını ve 4'üncü kişiyi kurtarırken dumandan etkilenerek bayıldığını ifade etti.

Polis, hastaneye kaldırılan Onay'ın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Onay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çelik, "Burak gerçek bir kahraman. Örnek bir vatandaş. Kendisini tebrik ettik. Çok şükür durumu da iyi." dedi.

Başkonsolos Çelik, yangında hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşı bulunmadığını da belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Polis, Almanya, Berlin, Güncel
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