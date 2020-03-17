Berlusconi'den Kovid-19'la mücadele eden Lombardiya için yüklü bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlusconi'den Kovid-19'la mücadele eden Lombardiya için yüklü bağış - Son Dakika

Berlusconi'den Kovid-19'la mücadele eden Lombardiya için yüklü bağış

6 saat önce

İtalya'da Eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon avro bağışladığını açıkladı.

Berlusconi'den Kovid-19'la mücadele eden Lombardiya için yüklü bağış, System.String[]

İtalya'da Eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi için 10 milyon avro bağışladığını açıkladı.


Kovid-19 salgını nedeniyle 4 haftadır acil durum içinde olan İtalya'da, 10 bin 861 ile en çok vaka ve 1420 ile en çok ölünün bulunduğu Lombardiya Bölgesi, sıkıntılı günlerden geçiyor.


Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, İtalyan devlet kanalı RAI'deki Agora programında yaptığı açıklamada, dün itibarıyla yoğun bakım ünitelerinde ve solunum cihazlarında sıfıra yaklaştıklarını bildirdi.

"10 milyon avroluk bağışta bulunma kararı verdim"

Eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi de doğduğu yer olan Lombardiya Bölgesi'nin merkezi Milano kentine önemli miktarda bağışta bulundu.

Berlusconi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı açıklamada, "Lombardiya Bölgesi'nin kullanımı ve Milano fuar alanında 400 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesinin kurulması için 10 milyon avroluk bağışta bulunma kararı verdim." ifadesini kullandı.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ise bölgelerine dün 40 kadar solunum cihazının ulaştığını açıkladı.


Başbakan Giuseppe Conte, ülkede siyasi birliğin sağlanışının 159. yılı olması dolayısıyla Facebook'tan paylaşımda bulundu.

Halka, birlik ve sorumluluk çağrısı yapan Conte, "Bu görünmez düşmanı birlikte yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkede ilk olarak kuzey bölgelerinde 21 Şubat'ta patlak veren yeni tip koronavirüs acil durumunda şu ana kadar 2 bin 158 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 27 bin 980 olmuştu.

Silvio Berlusconi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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