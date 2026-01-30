Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
