Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Hazırlık Karşılaşmasında Afjet Afyonspor'u 5-1 Yendi

Beşiktaş, Hazırlık Karşılaşmasında Afjet Afyonspor'u 5-1 Yendi

1 saat önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u 5-1 yendi.

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u 5-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Lens ve Larin ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Afjet Afyonspor, 45. dakikada Emre Öztürk'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş, maçın ikinci yarısına Gökhan Gönül'ün yerine Fatih Aksoy, Hüseyin Seyligli'nin yerine Dorukhan Toköz, Quaresma'nın yerine Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'un yerine Ljajic değişiklikleri ile başladı.

Siyah beyazlı ekip, 48 ve 53. dakikalarda Larin, 51. dakikada Ljajic, 79. dakikada Fatih Aksoy ile 90. dakikada Babel'in golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Antalya, Beşiktaş, Spor
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