Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın trabzonspor maçı kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

31 dakika önce

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın trabzonspor maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor karşılaşması kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Kadroda yer alan isimler şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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