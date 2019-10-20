Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı

Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıkların yüzde 60'ı açılırken, Ahmet Nur Çebi en yakın rakibi Serdal Adalı karşısında oy farkını 808'e çıkardı.

Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıkların yüzde 60'ı açılırken, Ahmet Nur Çebi en yakın rakibi Serdal Adalı karşısında oy farkını 808'e çıkardı.


Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimde 20 sandığın 12'si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'yla arasındaki oy farkını da 808'e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739'unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı. 12 sandıkta çıkan sonuçlar şu şekilde:


12 sandık toplamı: 4982


Ahmet Nur Çebi: 2739


Serdal Adalı: 1931


Hürser Tekinoktay: 297


Geçersiz: 11


Boş: 4


1. sandık


Ahmet Nur Çebi: 211


Serdal Adalı: 176


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz:


Boş: 0


2. sandık


Ahmet Nur Çebi: 260


Serdal Adalı: 170


Hürser Tekinoktay: 22


Geçersiz: 3


Boş: 0


3. sandık


Ahmet Nur Çebi: 250


Serdal Adalı: 153


Hürser Tekinoktay: 25


Geçersiz: 1


Boş: 0


4. sandık


Ahmet Nur Çebi: 231


Serdal Adalı: 142


Hürser Tekinoktay: 23


Geçersiz: 3


Boş: 0


5. sandık


Ahmet Nur Çebi: 217


Serdal Adalı: 140


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 1


Boş: 1


6. sandık


Ahmet Nur Çebi: 192


Serdal Adalı: 184


Hürser Tekinoktay: 26


Geçersiz: 1


Boş: 0


7. sandık


Ahmet Nur Çebi: 233


Serdal Adalı: 157


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 0


Boş: 0


8. sandık


Ahmet Nur Çebi: 203


Serdal Adalı: 145


Hürser Tekinoktay: 24


Geçersiz: 0


Boş: 0


9. sandık


Ahmet Nur Çebi: 215


Serdal Adalı: 177


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz: 0


Boş: 1


10. sandık


Ahmet Nur Çebi: 186


Serdal Adalı: 172


Hürser Tekinoktay: 27


Geçersiz: 0


Boş: 0


11. sandık


Ahmet Nur Çebi: 261


Serdal Adalı: 163


Hürser Tekinoktay: 34


Geçersiz: 0


Boş: 0


12. sandık


Ahmet Nur Çebi: 280


Serdal Adalı: 152


Hürser Tekinoktay: 46


Geçersiz: 2


Boş: 2 - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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