Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ile dar alanda minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.