Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Orhan Ak yeniden istifa etti
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Beşiktaş'ta Orhan Ak yeniden istifa etti

2 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, üçüncü kez görevinden istifa etti.

Beşiktaş'ta Orhan Ak yeniden istifa etti, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, üçüncü kez görevinden istifa etti. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle teknik ekipte yer alan Orhan Ak tartışmaların odağında olmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların takımda bulunmasından dolayı tepki gösterdiği Orhan Ak için Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Işık paylaşımında, "Orhan Ak aradı az önce 'Üçüncü ve son kez istifa ediyorum. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağım' dedi" ifadelerini kullandı. Orhan Ak'ın siyah-beyazlı taraftarlar ile yıldızı barışmamış, sezon öncesi yurt dışı kampında bir grup taraftar hazırlık maçı sonrası Ak'ın üzerine yürümüştü.

(İHA)

Candaş Tolga Işık, Beşiktaş, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti
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