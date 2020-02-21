Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Rahmi Koç ile bir araya geldi.

Görüşmede Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Rahmi Koç, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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