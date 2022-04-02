SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

02.04.2022 18:39

Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Saat 18.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Siyah-beyazlı kafile, güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girdi. Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

" Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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