Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı

28.03.2022 07:08
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin hafta içinde Kovid-19'a yakalanmasının ardından Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre'in testi de pozitif çıktı.

Biden'ın Belçika ve Polonya'daki temaslarında yanında bulunan Sözcü Yardımcısı, son yaptırdığı testin pozitif çıktığını, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı.

Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, bu yönüyle ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Sözcü, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 07:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement