Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaza Bürünen Hasdal ve Çevresi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Kar, Güncel
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