Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Abdurrahman Çelebi ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın da katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Yılmazlar, eğitimin ve bilim teknolojinin önemine dikkati çekerek, "98 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz." dedi.

Törenin ardından bir yamaç paraşütü sporcusu, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.