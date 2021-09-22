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İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor - Son Dakika

İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor

22.09.2021 13:16

İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor -30 yıldır ata tohumu ekiyor İstanbul'da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz'da yaşayan Recep Yıldız, tarım işçisi olarak geldiği Beykoz'da arazi kiralayarak çiftçi oldu.

İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor

-30 yıldır ata tohumu ekiyor

İSTANBUL - İstanbul'da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz'da yaşayan Recep Yıldız, tarım işçisi olarak geldiği Beykoz'da arazi kiralayarak çiftçi oldu. Yıldız, 30 yıldır ata tohumları ile çiftliğinde organik tarım yapıyor. Yıldız'ın birbirinden farklı ürünler yetiştirdiği çiftliği ise havadan görüntülendi.

30 yıl önce İstanbul'a göç ederek seracılığa ve çiftçiliğe gönül bağlayan, İstanbul'un doğal ve organik tarımın yapıldığı Beykoz'un Cumhuriyet köyünde yaşayan Recep Yıldız 19 dönümlük arazisinde çeşitli türden sebze ve doğal ürünler yetiştiriyor. Yıldız, 30 yıl önce ata tohumları ile başladığı çiftçilik ile ürettiği sebzeleri ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor. Yetiştirdiği doğal ürünleri toplayıp pazar alanında taze bir şekilde satışa sunuyor. Çiftçilik yapan Recep Yıldız'ın arazisinde bal kabağı, domates, biber, karpuz, kavun, patlıcan, pırasa bulunmakta.

"30 yıl önce mevsimlik işçi olarak gelmiştim, bahçe kiralayarak bu işe girdim"

Mevsimlik işçi olarak gelen ve ardından tarla kiralayarak çiftçiliğe başlayan Recep Yıldız, "Bu işe başlamam 1990 senesinde bahçeye çalışmaya gelmiştim. Bahçeye çalıştığım sene burada bir bahçe kiraladım. Kiraladığım bahçeye ertesi sene buradaki bahçıvanlardan bulduğum ata tohumları ektim. Onları aşağı yukarı 30 senedir devam ettiriyorum. Seneden seneye başka yerin tohumunu almamak şartıyla. Her sene ata tohum ektim ve bunu kesinlikle de bozmadım. Ata tohumunu devam ettirdim bu zamana kadar. ve ata tohumunu yetiştiriyorum, verimi az oluyor ama kalitesi fazla oluyor" dedi.

"Ektiğimiz tüm ürünler ata tohumu, çoğu sebze çeşitlerini ekiyorum"

Müşterilerin ata tohumu ürünleri tercih ettiğini belirten Yıldız, "Burada sebze olarak domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz ve sebze çeşitlerinin aşağı yukarı hepsini ekiyorum. Onlar da aynen ata tohumu. Şu an da bu seneye kadar ürünlerimizi yol kenarında satıyorduk. Müşterilerim, ürünlerim çıktığı zaman başka yerden sebze almıyorlardı, gelip ata tohum olarak benim sebzemi tercih ediyorlardı. Bu sene, Beykoz Köy Pazarı açıldı, artık oradayız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un her noktasından gelen müşterim var"

İstanbul'un her bölgesinden kendisine müşterileri olduğunu söyleyen Yıldız, "Benim müşterilerim genellikle beni arıyor telefon ediyor. Ben onların malzemesini bir gün önce toplatıyorum. Ertesi gün gelip malzemeyi alıp gidiyorlar. İstanbul'da çok uzaklardan örneğin, Gaziosmanpaşa'dan, benim sebzem çıktığı zaman geliyor müşterilerim. Ata tohumuyla, hibrit tohum arasında çok fark oluyor lezzet bakımından. İkisini de deneyen müşterilerim ata tohumunu tercih ediyor, onun lezzeti çok farklı oluyor." dedi.

İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor
İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor

Organik Tarım, Recep Yıldız, İstanbul, Çiftçi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ata tohumları ile ürettiği sebze ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor - Son Dakika
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