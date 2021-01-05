Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

05.01.2021 06:11

Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Olay saat 04: 30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi

Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın
Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın
Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın
Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

Orhan Veli, Kavacık, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika


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