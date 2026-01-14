Beykoz'da odunlukta başlayıp gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki gecekondu bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında gecekondunun odunluğunda ve çatı kısmında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?