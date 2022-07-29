BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHTE ESNAF ÇİĞKÖFTECİYİ DOLANDIRDI

– BEYLİKDÜZÜ'nde kendisini esnaf gibi tanıtan kadın, çiğköfteciden aldığı dürümün parasını ödemedi. Tuhafiyeci olduğunu, ödemeyi de dükkanında yapacağını söyleyen kadın ortadan kayboldu. Ertesi gün tuhafiyeci dükkanına giderek ödemeyi almak isteyen çiğköfteci, dolandırıldığını anladı. Aynı kadının bu yöntemle bir kuyumcudan da alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Kadının çiğköftecideki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürpınar Mahallesi'nde 22 Temmuz Cuma günü saat 16.00 sıralarında, bir kadın çiğköfteciye gelerek kendisini tuhafiye dükkanının işletmecisi olarak tanıttı. Çiğköfte dürümü siparişi veren kadın, ücretini kendi dükkanında ödeyeceğini söyleyerek ayrıldı. Çiğköfteci Yılmaz Algın, ertesi gün siparişin ödemesini almak için tuhafiyeciye gittiğinde dolandırıldığını anladı.Algın, durumu polise bildirdi. Aynı kadının mahalledeki bir kuyumcudan da aynı yöntemle altın aldığı ileri sürüldü.

"KADIN ESNAF OLARAK DEĞİL DOLANDIRICI OLARAK TANINIYOR"

Çiğköfteci Yılmaz Algın, "Eşarplı bir kadındı. 'Ben, aşağıdaki tuhafiyeciden geldim. Oradaki ablayım, beni tanıyorsun' dedi. Tanıdık gibi davrandı oysa, tanımıyordum. Esnaf olunca, tanımıyorum diyerek tersleyemiyorsun. Ben de diyemedim. Dürümleri yaparken sürekli muhabbet etmeye çalıştı, annemi, babamı sordu. Ağzından Allah, peygamber düşmüyor. Yaptırdığı dürümler de duble dürümler. İçine bolca malzeme koydurdu, kola aldı. Ben malzemeyi verdim. 'Hemen getiriyorum' dedi, gelmedi. Hemen gitsem ayıp olur diye düşünüp ertesi gün gittim. Tuhafiyeci kadın, 'Bak bakayım bana benziyor mu? Sen dolandırılmışsın' dedi. Dolandıran kadını da kendisi tarif etti bana. Bu kadın, burada herkes tarafından tanınıyor. Ben esnafım, bu kadar tanınmıyorum. Kadın dolandırıcı olarak daha çok tanınıyor" dedi.

"KUYUMCUYA GİDİP AYNI ŞEKİLDE ALTIN ALMIŞ"Kadının aynı şekilde kuyumcuya gidip altın aldığını söyleyen Algın, "Bana geldi, karnını doyurdu. Aşağıya gitti, kıyafetini giydi. Böyle geçimlerini sağlıyorlar. Ben, giden 150-200 liranın peşinde değilim ama, isimlerimizi kullanıyorlar. Benim kaybım küçük olabilir ama, kuyumcununki az değil. İsmimizi verdiği zaman esnaflar kapı açıyor. Bu isimleri kullanarak dolandırıcılık yapıyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Benim kartvizitimi aldı, muhtemelen kullanacak" diye konuştu.

"ESNAFIN TANIDIĞI İSİMLERİ KULLANARAK ALIŞVERİŞ YAPIYOR" Tuhafiye işletmecisi Sevda Karaman ise "Yaklaşık bir hafta önce olmuş. Çiğköfteci kardeşimizden benim adımla alışveriş yapıyor. 'Ücreti de oradan al' diyor. Benim haberim yok. Bundan 5-6 ay önce de aynı kadın, bir ağabeyimize aynı şeyi yaptı. Kendisini ağabeyimizin hanımıymış gibi göstererek esnaftan alışveriş yaptı. Esnafın tanıdığı isimleri kullanarak alışveriş yapıyor ve ortadan kayboluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü ------------------------Çiğköftecideki alışveriş güvenlik kamerası -Çiğköfteci dükkanı detay -Yılmaz Algın röportaj -Sevda Karaman röportaj

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