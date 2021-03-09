BEYOĞLU'NDA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ
09.03.2021 08:35
BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiriyor.
Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL DHA- BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiriyor.
Çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar, saat 18.00 sıralarında toplanmaya başladı. Kadınlar, grupların birleşmelerinin ardından Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Kadınlar pankart ve dövizler eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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