Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Beyoğlu\'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
25.01.2026 09:59
İsmihan K., tartıştığı Ümit İmrağ'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu, tutuklandı.

BEYOĞLU'nda Ümit İmrağ (21) ile 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı. Yaşanan olaya yeni çıkan güvenlik kamera görüntülerinde İmrağ'ın anahtarla eve girdikten 13 dakika sonra İsmihan K.'nın eve geldiği ve 4 dakika sonra kavga çıktığı görülüyor. İsmihan K.'nın 'ne yapıyorsun sen be' diyerek bağırdığı duyuluyor.

Olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K., kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ eve girdi. İmrağ'dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve girdi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

KAY KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından İsmihan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit İmrağ'ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ'ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÜMİT NE YAPTIN' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ'ın tartıştığı İsmihan K.'yı gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.'nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

'HEPİNİZİ KESERİM' DİYEREK SANAL MEDYADA NOT PAYLAŞTI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.

OLAY ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olay günü saat 02.38 sıralarında Ümit İmrağ elinde bir poşetle dairenin önüne gelen İmrağ kapıyı anahtarla açarak içeriye giriyor. Saat 02.51 sıralarında ise İsmihan K., komşusuyla birlikte sohbet ederek dairenin bulunduğu kata çıkıyor. Kadın daha sonra kapıya tıklıyor ve İmrağ'ın açması üzerine içeriye giriyor. İçeriye girdikten yaklaşık 4 dakika sonra ise İmrağ ve İsmihan K. arasında tartışma çıkıyor. İsmihan K.'nın 'ne yapıyorsun sen be', 'sen ne yaptın kendini kestin' gibi cümlelerle bağırdığı duyuluyor. Ümit İmrağ'ın ise bağırdığı eşyaların yere düştüğü duyuluyor.

'OĞLUM NE YAPACAĞIZ YA'

Olaydan yaklaşık 13 dakika sonra ise eve İmrağ'ın ikiz kardeşi Emirhan İmrağ geliyor. İçeriye giren Emirhan İmrağ, kardeşine 'Ümit' diyerek sesleniyor. Emirhan İmrağ, İsmihan K. ile tartışıyor. İsmihan K. ise 'oğlum ne yapacağız ya, bıçakla vurdu arkasından' diyerek cevap veriyor. Yaklaşık 20 dakika sonra ise sağlık ekipleri daireye geliyor ve Ümit İmrağ sedyeyle taşınarak aşağıya indiriliyor.

EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Öte yandan İsmihan K.'nın 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nın yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih'te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.'nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Doğukan K.'nın yaşadığı mahallede ağabey olarak bilindiği, Ümit İmrağ'ın kendisini manevi ağabeyi olarak gördüğü ve İsmihan K.'ya ise 'yenge' diye hitap ettiği öğrenildi.

'KIZIN EVİNE GİRİP ÇIKIYORDU'

Olayla ilgili konuşan Ebru Erkartal, "Saat 2'de oldu. Sadece kızın çığlık attığını duyduk. Çocuk eve girince de zaten hemen kavga etmişler içeride. Ayağı buradan kesildi. Öldü diyorlar. Bir de biz o insanları hiç tanımıyoruz. Kız bağırıyordu. 'Ümit niye yaptın' diyordu. Çığlık atıyordu. Biz, sonradan sesleri duyup kalktık. Orada zaten çocuk ölmüş diye duyduk. Zaten kavgadan sonra bu olay olmuş ama onlar normalde beraber yaşamıyorlardı. Demek çocuk onların evine girip çıkıyordu. Onlar zaten birbirlerini seviyorlarmış herhalde. ya duyduğumuza göre" dedi.

'AŞAĞIYA İNMEYE KORKTUK'

Bina sakini bir kadın ise, "Gerçekten duyduk ama biz aşağıya inmeye çekindik korktuk. Ambulanslar geldi, polisler geldi. Vallahi işte çığlık attılar ayağı kanamış diye. Polis çağırın diye. İşte bıçakla vurmuşlar ayağından çocuğu. Daha yeni geldiler onlar buraya. Çok uzun oturmadılar. Eşi çoktan ölmüş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
