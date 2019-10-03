Beyoğlu'ndaki çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu sokak hala kapalı

BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunan binanın bulunduğu sokağa girişler kapalı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler güvenlik nedeniyle sokakta bulunan dükkanlarına giremedi. İstanbul 'un Beyoğlu ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde bir bina çökme ihtimaline karşı dün mühürlenmişti. Binanın bulunduğu Ayhan Işık Sokak yaya trafiğine kapatılırken ekipler akşam saatlerinde kolonlarla binayı güçlendirme çalışması yaptı.





DÜKKANLAR AÇILMADI

Sokağın her iki girişinde de bariyerler bulunurken, polis ekipleri güvenlik nedeniyle kimsenin sokağa girişine izin vermiyor. İşletmelerini açmak için sabah saatlerinde sokağa gelen vatandaşlar bariyerlerin bulunduğu alana alınmadı. Polis ekipleri, bölgede çalışmaların devam edeceğini belirterek, sokağa girişlerin yasak olduğunu ifade etti. Dükkanlarını açmak için gelenler bir süre bekledikten sonra Ayhan Işık Sokak'tan ayrıldı.





"ECZANEMİZ İÇERİDE, İÇERİ GİREMİYORUZ"

Ayhan Işık sokakta eczanesi bulunan Mehmet Cankıymaz, "Eczanemiz içeride, içeri giremiyoruz. Arkadaşlar da izin verirlerse açacağız. İlaç alması gereken hastalar var, birkaç hastamız da bekliyor. Biz ne yapılacağını bilmiyoruz. Açıklama bekliyoruz. Dün biz içerideydik, birkaç arkadaşın kaçtığını gördük. Dışarı çıktığımızda parçaların yerde olduğunu gördük. Daha sonra polis arkadaşları ve belediyeden arkadaşlar gelince sokağı kapattılar. Dünden beri çalışıyorlar" dedi.