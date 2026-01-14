Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçının ardından

14.01.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, birçok pozisyon yakaladıkları maçta golü geç bulduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, birçok pozisyon yakaladıkları maçta golü geç bulduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Tedesco, maça 4'lü savunmaya başladıklarını ve zaman zaman bek oyuncularını çıkararak 3'lü defans gibi göründüklerini dile getirdi.

Galatasaray karşısında da aynı taktiği uyguladıklarını vurgulayan Tedesco, "Bunu yapmak bazen mantıklı, bazen de mantıksız oluyor. Taktiksel fark dışında 4'lü oynadık." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında çok fazla şans bulduklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "Daha net, daha hızlı oynayabilirdik. 8 oyuncu rotasyonda olmasına rağmen bu maçı kazanacak kalitemiz vardı. Daha erken gol bulabilirdik ve daha kolay olabilirdi. Bu golü bulamayınca rakip puan alabileceğinin kokusunu alabiliyor. Ben de son ana kadar tempolarını korumaları nedeniyle etkilendim. Bizim açımızdan da oynamayan oyuncuları görmek için iyi bir maç oldu." açıklamasını yaptı.

Rakip ceza sahasında diğer maçlarda daha iyi olduklarını belirten Tedesco, şöyle konuştu:

"Bugün çok fazla net pozisyon ürettik. İlk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Ama önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın golü bizim için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum. Bir süredir sakatlığı vardı. Ama şunu gösterdi, biz ona ve sol ayağına her zaman güvenebiliriz."

"Bütün kararları birlikte alıyoruz"

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, "En-Nesyri bizim oyuncumuz. O yüzden tam desteğime sahip. Dün mesajlaştık ve en iyi dileklerimi ilettim. Olabildiğince erken aramızda olmasını istesek de dilerim finale çıkma başarısı gösterirler. Ona ne zaman ihtiyacımız olduysa elinden gelenin en iyisini verdi." diye konuştu.

İtalyan basınına verdiği röportajda Nkunku transferinin mümkün görünmediği yönündeki yorumu sorulan Tedesco, "Ben asla transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmıyorum. Nkunku olayı da transfer dedikodusu. Oyuncuyla ilgili çok kısa bir cümle kurdum." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan teknik adam, transferle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Birkaç kulüpte çalıştım ve bu kulüpte gerek başkanımızdan gerek futbol şube sorumlumuzdan gerek sportif direktörümüzden gelen destek inanılmaz. Bütün kararları beraber alıyoruz. Bunun en güzel örneği Musaba. Ben Samsunspor maçının analizini yaparken bunu dile getirmiştim, tam ihtiyacımız olan isim olduğunu söylemiştim. Musaba transferinde de Matteo transferinde de böyle oldu, bütün kararları birlikte alıyoruz. Bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam o transferi yapmamak gerekir. Bizler aynı hedef için hep beraber çalışıyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Böyle olması da hoşuma gidiyor. Gösterdikleri destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 23:53:44. #7.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.