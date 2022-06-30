Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak

30.06.2022 14:05
Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinde bazı köylerde enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde bazı köylerde enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacak.

Bu kapsamda 1 Temmuz Cuma günü, Çantırlı köyüne 09.30 ile 15.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

2 Temmuz Cumartesi günü ise Dibekören, Doğanyurt, Başören, Köst, Kozağaç, Kaplan, Sarıağağıl, Bağözü ve Çakıloba köylerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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