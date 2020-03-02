Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti

6 saat önce

Beypazarı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve beraberindekiler sanayi esnafını ziyaret etti.

Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Beypazarı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve beraberindekiler sanayi esnafını ziyaret etti.

Orhan'a ziyaretinde, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve bazı partililer eşlik etti.

Özellikle esnafın sorunlarını tesbit ederek, ilgili mercilere sorunları aktardıklarını söyleyen Orhan, "Biz her zaman esnafın, esnaf odalarının yanında olduk. Esnafımızın sorunlarıyla yakında ilgilendik. Bugün de böyle oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Esnafımız, bize yaşadıkları sıkıntıları rahatlıkla anlatabiliyor. Bu anlamda kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, esnaf ziyaretleri sonrasında ilçede bulunan oda başkanlarına da ziyaretlerde bulunarak, istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, elini cebinden çıkarıp Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı
Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:36:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]