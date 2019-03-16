Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 475 Ünite Kan Toplandı

Beypazarı'nda 475 Ünite Kan Toplandı

5 dakika önce

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 475 ünite kan toplandı.

Beypazarı'nda 475 Ünite Kan Toplandı, System.String[]
Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 475 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, Beypazarı ilçesinde 2019 yılının ilk kan bağış kampanyasını düzenlediklerini ve oldukça da iyi geçtiğini söyledi.

Türk Kızılayı genel merkezi ve Beypazarı Şubesi ortaklığı ile kampanyayı Atatürk parkı yanında düzenlediklerini aktaran Kavas, "5 gün süreyle kampanyamız devam etti. Çok şükürler olsun 475 ünite kan toplandı. Kampanyamıza desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kızılay ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum, özveriyle çalıştılar." dedi.

Kavas, kendilerine desteklerini esirgemeyen Beypazarı Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:36 Kaynak: AA

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