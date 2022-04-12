Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı

12.04.2022 12:58
Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı

Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kule için yıkım kararı alındığı bildirdi.

Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kule için yıkım kararı alındığı bildirdi.

Belediye Meclisi toplantısında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan ilçenin tarihi dokusunun yapısına ve özelliğine aykırı yapılmış, hiçbir amaca hizmet etmeyen, atıl durumdaki kulenin yıkılması talebi görüşüldü.

Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler sonrasında Başkanlık talebi olan Gazi Gündüzalp İş Merkezi'ndeki kulenin yıkılması talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

YORUMLAR
500
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ramazan pidesi ustaları yoğun mesaide TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ramazan pidesi ustaları yoğun mesaide Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Beypazarı, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:45 Gören dönüp bir daha bakıyor! Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle dikkat çekiyor
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement