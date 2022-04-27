Beypazarı'nda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Sultan Alaaddin Camisi'nde bulunan Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla öğle namazının ardından ziyarete açıldı.

Salgından dolayı iki yıldır ziyarete açılmayan Sakal-ı Şerif, bulunduğu yerden tekbirler ve ilahilerle indirildi.

Sedef kaplamalı sandukanın içinde 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki kutsal emaneti görmeye gelenler camide yoğunluk oluşturdu. İlçe Müftülüğü yoğun ilgiden dolayı ziyaret saatini ikindi ezanına kadar uzattı.

Yüzlerce insan kutsal emaneti ziyaret etmesinin ardından camide dua etti, 2 rekat şükür namazı kıldı.

Sultan Alaaddin Cami Görevlisi Ahmet Yılmaz, Peygamberin Sakal-ı Şerifini muhafaza ettiklerini söyledi.

Ülkenin birçok yerinde bulunan kutsal emanetlerin ramazanda Müslümanların ziyaretlerine açıldığını belirten Yılmaz, "İki yıldır ziyarete açmadık. Çok şükür bu yıl Kadir Gecesi gününde ziyarete açtık." dedi.

Ziyarete gelen Sabri Acar da her Kadir Gecesi gününde Sakal-ı Şerifin bu camide ziyarete açıldığını, küçüklüğümden buyana ziyaret ettiğini anlattı.