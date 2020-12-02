Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Avrupa şampiyonu milli sporcuyu kabul etti - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye 53 kiloda altın madalya kazandıran Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ağrıs'ı makamında kabul etti.

Güney Kore'nin Muju kentinde 2017 yılında yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda da 53 kiloda dünya şampiyonu olan milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Beyşehir Belediyespor Tekvando Kulubü Antrenörü Nafiz Çakır'la birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayındır, dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa'da da şampiyon olan Beyşehirli milli sporcu Ağrıs'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Her zaman gençlerimizi spora teşvik ettik. Görüldüğü üzere şehrimizden Zeliha Ağrıs gibi başarılı sporcular çıkıyor. Zeliha kızımız arkadan gelen kuşaklar için önemli bir örnek oldu. Ali Şahin ve Nafiz Çakır hocalarım birer kuşak, değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Emek vermek ve o emeğin karşılığını görmek kadar güzel bir şey yoktur. Bu ektiğiniz ağaca benzer, fidandı büyüdü ağaç oldu, sonra da meyve verdi deriz. İşte Zeliha kızımız da fidandı, büyüdü bu zaferleri ile bizleri gururlandırdı. Yarın Zeliha'nın da hocalarından bu bayrağı alarak, yetiştirdiği çocukların zaferlerini göreceğiz. Başarılarının devamını diliyor, antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve ailesine teşekkür ediyorum."

Ziyaretin sonunda Ağrıs, Şahin ve Çakır, Belediye Başkanı Bayındır'a milli takım forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.